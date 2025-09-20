VIDEO: así fue el intento de secuestro de joven en Morelia

La grabación, compartida por la página Revolución Social, evidencia cómo los individuos caminaban sobre la calle Corregidora cuando notaron a una mujer al interior de un vehículo blanco estacionado.

Tras intercambiar palabras, los hombres regresaron hasta la unidad: uno abrió la puerta del lado del conductor y le hizo indicaciones a la joven, mientras su cómplice ingresó por el asiento del copiloto. Segundos después, uno de ellos encendió el automóvil y se marcharon llevándose a la víctima.