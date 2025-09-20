VIDEO: así fue el intento de secuestro de joven en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un video difundido en redes sociales mostró el momento en que dos sujetos intentaron secuestrar a una automovilista en pleno Centro Histórico de Morelia, durante la mañana de este sábado.
La grabación, compartida por la página Revolución Social, evidencia cómo los individuos caminaban sobre la calle Corregidora cuando notaron a una mujer al interior de un vehículo blanco estacionado.
Tras intercambiar palabras, los hombres regresaron hasta la unidad: uno abrió la puerta del lado del conductor y le hizo indicaciones a la joven, mientras su cómplice ingresó por el asiento del copiloto. Segundos después, uno de ellos encendió el automóvil y se marcharon llevándose a la víctima.
De acuerdo con las fuentes policiales, los familiares de la joven recibieron poco después una llamada de auxilio en la que la víctima utilizó una frase clave previamente acordada, lo que permitió solicitar apoyo inmediato.
Ante la alerta, elementos de la Policía de Morelia desplegaron un operativo que concluyó en el Jardín de las Rosas, donde lograron ubicar el vehículo, rescatar a la joven y detener a uno de los presuntos responsables, quien fue puesto a disposición de la autoridad competente.
BCT