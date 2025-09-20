Morelia

VIDEO: así fue el intento de secuestro de joven en Morelia

Sucedió en el Centro Histórico
VIDEO: así fue el intento de secuestro de joven en Morelia
CAPTURA DE PANTALLA
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un video difundido en redes sociales mostró el momento en que dos sujetos intentaron secuestrar a una automovilista en pleno Centro Histórico de Morelia, durante la mañana de este sábado.

Te puede interesar:
Joven es rescatada tras intento de secuestro en Morelia; hay un detenido
VIDEO: así fue el intento de secuestro de joven en Morelia

La grabación, compartida por la página Revolución Social, evidencia cómo los individuos caminaban sobre la calle Corregidora cuando notaron a una mujer al interior de un vehículo blanco estacionado.

Tras intercambiar palabras, los hombres regresaron hasta la unidad: uno abrió la puerta del lado del conductor y le hizo indicaciones a la joven, mientras su cómplice ingresó por el asiento del copiloto. Segundos después, uno de ellos encendió el automóvil y se marcharon llevándose a la víctima.

De acuerdo con las fuentes policiales, los familiares de la joven recibieron poco después una llamada de auxilio en la que la víctima utilizó una frase clave previamente acordada, lo que permitió solicitar apoyo inmediato.

Ante la alerta, elementos de la Policía de Morelia desplegaron un operativo que concluyó en el Jardín de las Rosas, donde lograron ubicar el vehículo, rescatar a la joven y detener a uno de los presuntos responsables, quien fue puesto a disposición de la autoridad competente.

BCT

Morelia
Video
Intento de Secuestro

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com