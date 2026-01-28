VIDEO: Así fue el arresto de presuntos estafadores de autos en Morelia; esto se dijeron

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Diez personas fueron detenidas por su presunta relación con un esquema de fraude en una empresa de autofinanciamiento ubicada en Plaza Río, al sur de la capital michoacana.
La acción fue captada en video y difundida a través de redes sociales por la página “Revolución Social”, donde se observa a agentes policiales escoltando a los detenidos, mientras decenas de personas señalaban haber sido víctimas de la llamada “financiera” Mobility Solution.
Tras los hechos, el fiscal Carlos Torres Piña, confirmó que la Fiscalía General del Estado de Michoacán está a cargo de la investigación y reiteró el llamado a los ciudadanos que hayan sido afectados a acudir a presentar su denuncia.
“Estamos ahorita en la investigación... aquellos ciudadanos que hayan sido defraudados por esta empresa pueden acudir, esto nos ayudaría mucho para aportar más información sobre el tema”, expresó el fiscal.
La FGE ya cuenta con denuncias previas y, tan solo en la tarde-noche del lunes, se sumaron tres más por casos similares.
El objetivo es integrar más elementos que permitan esclarecer el posible esquema de fraude en la adquisición de vehículos.
Así es como pasaron los hechos:
RYE-