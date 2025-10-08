Vialidad reducida en Chapultepec Sur por reparación sanitaria de OOAPAS

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS) de Morelia realizó trabajos de mantenimiento correctivo en la colonia Chapultepec Sur, específicamente sobre Calle Peña y Peña Poniente, frente al número 555 de la Avenida Chapultepec Sur.

La intervención consistió en la reparación de una descarga sanitaria, sustitución de concreto, trabajos de relleno y limpieza general de la zona afectada.

De acuerdo con el organismo, la vialidad permanece parcialmente abierta, pero debidamente señalizada para seguridad de los transeúntes y automovilistas. Las labores se realizaron con maquinaria especializada y cuadrilla técnica.