Versos desde una galaxia lejana: presentan libro inspirado en Star Wars

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La capital michoacana será sede de la presentación del poemario En el fuego de distantes estrellas, obra del escritor Dario González Rodríguez, que propone una fusión entre el universo épico de Star Wars y la profundidad emocional de la poesía de guerra.
La presentación se llevará a cabo con entrada gratuita en la Biblioteca Bosch Vargaslugo, ubicada al interior del Centro Cultural Clavijero, en la calle El Nigromante #79, en el Centro Histórico de Morelia.
Este poemario ofrece una narrativa lírica desde la voz de un soldado anónimo que, en medio de una guerra intergaláctica, reflexiona sobre la libertad, el sacrificio colectivo y el combate íntimo de la conciencia. La obra se sitúa entre la épica de la ciencia ficción y el testimonio humano que habita en todo conflicto bélico.
Con un lenguaje cuidado y referencias al universo creado por George Lucas, el autor construye imágenes poderosas que conectan con lectores tanto de la poesía contemporánea como de la cultura pop.
