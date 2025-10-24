Versos desde una galaxia lejana: presentan libro inspirado en Star Wars

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La capital michoacana será sede de la presentación del poemario En el fuego de distantes estrellas, obra del escritor Dario González Rodríguez, que propone una fusión entre el universo épico de Star Wars y la profundidad emocional de la poesía de guerra.

La presentación se llevará a cabo con entrada gratuita en la Biblioteca Bosch Vargaslugo, ubicada al interior del Centro Cultural Clavijero, en la calle El Nigromante #79, en el Centro Histórico de Morelia.