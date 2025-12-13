Vero Huante confía que su presunto abusador permanezca en prisión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La lucha de Verónica Huante Parra por justicia contra su presunto agresor, el ex periodista Alejandro “N”, entra en una nueva fase este fin de semana, marcada por la incertidumbre y la esperanza. Tras ser notificada sobre una audiencia urgente para revisar la medida cautelar impuesta al imputado, la joven manifestó su confianza en que la autoridad judicial no cederá ante los intentos de la defensa por liberarlo antes del juicio.

Este viernes por la tarde, mientras se preparaba para la Audiencia Intermedia programada para el lunes 15 de diciembre en el Cereso de Mil Cumbres, Huante fue citada de manera extraordinaria a comparecer este sábado a las 10:00 horas en la Sala de Oralidad número 5 del Centro de Justicia Penal Oral. El objetivo de esta diligencia es que Alejandro “N” intente revertir la prisión preventiva y enfrentar el proceso en libertad, una posibilidad que la víctima considera inaceptable, dada la gravedad de los hechos que se le imputan.

“Encontrar la fuerza para denunciar a quien abusó de ti es muy difícil, pero no sabía lo doblemente difícil que es vivir el procedimiento judicial. Como víctima, una y otra vez me ha tocado ver cómo el tiempo pasa sin que haya un avance, debido a los múltiples recursos interpuestos por el abogado de mi agresor”, expresó Huante, reflejando el desgaste emocional y legal del proceso.

Verónica detalló que, a pesar de los tiempos prolongados en la resolución de los recursos legales presentados por la defensa, hasta ahora ninguno ha prosperado. No obstante, reiteró su confianza en el Poder Judicial.

“Confío en que la Jueza lo mantendrá bajo prisión preventiva”, subrayó.

La denunciante recordó que si bien el Código Nacional de Procedimientos Penales establece límites para la duración de la prisión preventiva, también contempla excepciones claras cuando los retrasos son consecuencia del ejercicio del derecho de defensa del imputado, como es el caso actual.

“Nuevamente la defensa de quien abusó de mí busca, con argucias legales, librarse de las medidas que se le impusieron. Y yo, como víctima, solamente tengo el derecho a confiar en que los juzgadores actuarán conforme a Derecho, sin menoscabar los derechos que yo tengo”, puntualizó.

La expectativa es que tanto en esta audiencia extraordinaria como en la Audiencia Intermedia, se reafirme la solidez de la acusación por violación y abuso sexual, asegurando que el ex periodista permanezca recluido hasta que se llegue a la etapa de juicio oral, donde se buscará acreditar su responsabilidad penal.

El caso de Verónica Huante, que se hizo público en 2022 tras denunciar abusos sufridos cuando era menor de edad, ha sido un motor para su activismo en Michoacán. Su perseverancia no solo ha marcado su proceso legal, sino que fue clave en la aprobación de la “Ley Parra” en el Congreso del Estado, la cual eliminó la prescripción para delitos de violación y abuso sexual contra menores, un logro que refleja la magnitud de su lucha.

