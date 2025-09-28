Verbena popular por natalicio de Morelos reunirá a más de 700 comerciantes en Centro de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo se instalarán más de 700 comerciantes en el Centro de Morelia, quienes cuentan con las tolerancias correspondientes para participar en la verbena popular que se llevará a cabo los días 29 y 30 de septiembre, informó Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, titular de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

Con motivo de los festejos por el natalicio de José María Morelos y Pavón, el funcionario explicó en entrevista que la dependencia otorgó las tolerancias necesarias para la colocación de los comerciantes, quienes se ubicarán principalmente en la Plaza Valladolid y la Cerrada de San Agustín.

Detalló que se permitirá la instalación de los mismos giros que tradicionalmente participan en este tipo de celebraciones, como venta de antojitos mexicanos y otros productos alusivos a la festividad.

Finalmente, Vázquez Vargas señaló que los comerciantes deberán retirarse el martes 30 de septiembre por la noche, alrededor de las 22:30 horas.

BCT