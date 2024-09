Verbena popular de fiestas patrias mermó ventas de locatarios del Centro Histórico: Covechi

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Sin superar la meta y al igual que en el año 2023, fue de sólo 15 millones de pesos la derrama económica proveniente de las ventas que se registraron del 14 al 16 de septiembre en los distintos comercios de la colonia Centro, así lo señaló Alfonso Guerrero Guadarrama, representante de la Asociación de Comerciantes y Vecinos del Centro Histórico de Morelia (COVECHI).

Dijo que se tenía una alta expectativa de ventas durante el desarrollo de las fiesta patrias ya que se trata de una oportunidad de acaparar clientes de ocasión, no obstante, aseveró que existen motivos por los que se reportaron cifras que no cumplen con el objetivo para esta fecha tan importante y que por el contrario, no alcanzaron a rebasar el índice inflacionario.

Adjudicó esta situación al incumplimiento por parte de las autoridades respecto a un acuerdo con el que no se obstruiría con lonas la visión hacia los locales que se encuentran en la calle Vasco de Quiroga y los alrededores de la Plaza Valladolid, lo que representó una pérdida de ventas de entre 60 y 70 por ciento.