Venta de pirotecnia debe restringirse desde las propias uniones de comerciantes: Comisionado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Antes de implementar el operativo de retiro de pirotecnia en el Mercado Independencia, se privilegiará el diálogo con las organizaciones de comerciantes, con el objetivo de que desde este mismo sector se pueda restringir la venta de estos productos, señaló Pablo Alarcón Olmedo, comisionado de Seguridad en Morelia.

En entrevista, el comisionado indicó que este operativo continúa avanzando en distintas zonas de la ciudad, y que particularmente en el Mercado Independencia se buscará que la Dirección de Mercados realice acercamientos con los líderes de las uniones de comerciantes.

“Antes de que entre el uso de la fuerza debe existir el diálogo, en este caso no por parte de la autoridad, sino por parte de las mismas organizaciones de comerciantes. Esta es una condición de seguridad para los mismos; ellos podrían estar de acuerdo en restringirle a sus agremiados la venta de estos productos (pirotecnia)”, explicó.

Alarcón Olmedo añadió que la pirotecnia que suele venderse en mercados y vía pública es muy volátil, por lo que incluso el simple contacto con la fricción de la ropa podría provocar un incendio, lo cual representa un riesgo para las y los comerciantes cercanos.

Sobre el tema, Marco Antonio Garibay González, director de Plazas y Mercados, informó que la dependencia a su cargo ya notificó a más de 80 organizaciones de comerciantes que está estrictamente prohibida la venta de pirotecnia.