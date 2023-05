”Vengan a comprar, ya abrimos”: víctimas indirectas del Mercado Independencia

Al respecto, otros locatarios consideran que este problema es un efecto colateral del siniestro, sin embargo, piden a las autoridades no delimitar con vallas de seguridad aquellos lugares que no son un peligro inminente para quienes transitan por el lugar, debido a que esto aleja a los clientes e incluso a los proveedores que no quieren acercarse a la zona.

Además, pidieron que la secretaria de Fomento Económico, Guadalupe Herrera, tome cartas en el asunto y organice una feria o evento que ayude a la reactivación económica de todos los afectados, directos e indirectos del Mercado Independencia.

EA