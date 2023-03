Venezolana en Morelia acude a registrar a su hijo recién nacido y le niegan el servicio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de que una ciudadana venezolana avecindada en Morelia acudiera a la oficina del Registro Civil a solicitar el acta de nacimiento de su hijo recién nacido y le fuera negado el servicio, la agraviada presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Al analizar el caso y corroborar que la dependencia estatal incurrió en la presunta violación de los derechos del infante, tales como a la identidad, a la nacionalidad, a no mantener a un niño en situación de apátrida, a la no discriminación y a preservar el interés superior del menor; la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió una medida cautelar a favor del recién nacido, debido a que los hechos que motivaron la queja se consideran graves y de atención prioritaria, por tratarse de derechos de un niño cuya madre se encuentra en una particular situación de vulnerabilidad por ser una migrante extranjera.