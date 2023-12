Venden carbón comestible en Morelia para niños que se portaron mal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Morelia ya se vende un carbón comestible para aquellos niños que se portaron mal; los papás lo pueden adquirir ya y los primero pedidos están hechos.

Lo anterior quedó de manifiesto luego de ser publicado en grupos de compra y venta en redes sociales como Facebook.

De acuerdo a los posts, el carbón comestible se vende en bolsitas de 100 gramos que van desde los 20 a los 40 pesos la pieza.

"Tus hij@s ,sobrin@s, prim@s o niet@s no te creyeron Cuando les dijiste que si no se portaban bien en todo el año les traerian carbón ...Pues sobre aviso no hay engaño ...

¡Tenemos la broma perfecta para esos pequeños que no se han portado del todo bien este año!" (sic), se leyó en las propagandas.

Aunque sí se parece, se trata en realidad de un caramelo que se realiza artesanalmente y se le da forma y color del carbón.

Los primeros pedidos ya se hicieron y se entregarán, a decir de la publicación, el 31 de diciembre en distintos puntos de Morelia.