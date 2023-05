Ven a la Feria del Empleo en Morelia; hay más de mil 500 plazas

Carlos Castro es un joven que visitó esta feria, hace un tiempo abandonó sus estudios para trabajar y busca una opción más flexible que le permita regresar a la escuela.

“En esta feria he encontrado algunas opciones que me llamaron la atención, sobre todo por los horarios que ofrecen. Todos me ofrecen prestaciones y seguramente aquí encontraré algo que se me acomode”, dijo el joven.

La feria estará este 30 y 31 de mayo de 9:00 a 21:00 horas. También puedes consultar la bolsa de trabajo en las páginas oficiales de la Secretaría de Fomento Económico o acudir a las oficinas ubicadas en Juan José de Lejarza #134, colonia Centro.

RYE