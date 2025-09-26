Velocidad y precisión: este domingo regresa el automovilismo a Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El rugir de los motores volverá a sentirse este domingo 28 de septiembre con la 3ª fecha del Campeonato de Slalom 2025, organizada por el Club Automovilístico de Morelia (Camac) en coordinación con el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide).
La competencia tendrá lugar en el estacionamiento del Complejo Deportivo Bicentenario, donde los pilotos mostrarán su destreza en velocidad y control a partir de las 11:00 de la mañana.
📋 Itinerario del evento
11:00 a 11:45 horas: Registro obligatorio de competidores.
11:45 a 12:15 horas: Reconocimiento de circuito y junta de pilotos.
12:30 a 15:00 horas: Competencia de Slalom.
15:30 horas: Premiación.
La entrada será gratuita para los espectadores, quienes podrán disfrutar de un espectáculo lleno de adrenalina, giros y precisión al volante, con los mejores exponentes de la disciplina en la región.
El Slalom automovilístico es una modalidad que combina técnica, rapidez y control, donde los competidores deben recorrer un circuito delimitado por conos en el menor tiempo posible, evitando penalizaciones.
Este evento forma parte del calendario oficial de competencias de Camac, que busca fortalecer el automovilismo deportivo en Michoacán y acercar a nuevas generaciones al mundo del motor.
SHA