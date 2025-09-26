Velocidad y precisión: este domingo regresa el automovilismo a Morelia

La competencia tendrá lugar en el estacionamiento del Complejo Deportivo Bicentenario, donde los pilotos mostrarán su destreza en velocidad y control a partir de las 11:00 de la mañana.

📋 Itinerario del evento

11:00 a 11:45 horas: Registro obligatorio de competidores.

11:45 a 12:15 horas: Reconocimiento de circuito y junta de pilotos.

12:30 a 15:00 horas: Competencia de Slalom.

15:30 horas: Premiación.

La entrada será gratuita para los espectadores, quienes podrán disfrutar de un espectáculo lleno de adrenalina, giros y precisión al volante, con los mejores exponentes de la disciplina en la región.