Vecinos frustran robo y entregan a tres presuntos ladrones en Morelia

Los presuntos delincuentes fueron sorprendidos con armas y objetos robados tras ser retenidos por los propios vecinos
FB/ Policía de Morelia
MiMorelia.com
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tres hombres fueron asegurados por elementos de la Policía de Morelia, luego de que vecinos de la colonia Santa Fe los retuvieran tras presuntamente cometer un robo en un conjunto habitacional de la zona.

La información fue compartida por la corporación policial a través de redes sociales, donde indicaron que los oficiales acudieron al lugar tras recibir un reporte ciudadano.

Al arribar, los agentes aseguraron a los presuntos implicados y recuperaron diversos objetos relacionados con el hecho. En el sitio también se incautaron dos armas de fuego, según informó la autoridad municipal.

Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Michoacán para determinar su situación legal y dar seguimiento a la investigación correspondiente.

