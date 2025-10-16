Vecinos evitan asalto a mujer en Morelia; delincuentes huyeron y dejaron su moto [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un intento de asalto contra una mujer fue frustrado por vecinos y transeúntes de la colonia Lomas de Hidalgo, en Morelia, la tarde de este jueves 16 de octubre, reportó Revolución Social.

De acuerdo con imágenes captadas por cámaras de seguridad, los hechos ocurrieron alrededor de las 14:05 horas, cuando dos sujetos armados que se transportaban en una motocicleta interceptaron a una mujer que también viajaba en moto.

Los presuntos delincuentes descendieron rápidamente de su vehículo y amagaron a la víctima con un arma de fuego, aparentemente con la intención de despojarla de su motocicleta.

Sin embargo, al escuchar los gritos de auxilio, vecinos de la zona y personas que transitaban por el lugar salieron en su defensa, logrando que los agresores huyeran del sitio sin consumar el atraco.