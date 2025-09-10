Vecinos del norte de Morelia exigen regularización y mejoras a espacios públicos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Vecinos de las colonias Mariel Huerta y Ampliación Clara Córdova acudieron este miércoles al Centro Administrativo de Morelia (CAM) para solicitar su ingreso al proyecto de regularización de asentamientos, así como para exponer diversas necesidades en materia de infraestructura y servicios públicos.

La comitiva ciudadana fue recibida por el secretario del Ayuntamiento, Lic. Yankel Benítez Silva, quien manifestó su disposición para escuchar y revisar detalladamente los planteamientos. Entre las solicitudes destacan el mantenimiento de la unidad deportiva “Wenceslao Victoria Soto”, así como la atención a inmuebles comunitarios que actualmente presentan deterioro.

Durante el encuentro, Jazmín Monserrat Rodríguez Felipe, dirigente del Movimiento Antorchista en Morelia, expresó que su organización continuará impulsando la gestión social y exigiendo que se atiendan las demandas de los colonos.

“Seguiremos insistiendo y estaremos muy atentos a que se le dé puntual seguimiento a las peticiones; en caso de ser necesario, regresaremos para continuar con las gestiones ante las diferentes secretarías. Todo con el firme propósito de hacer valer nuestro derecho de libre petición y organización”, afirmó Rodríguez Felipe.

La reunión concluyó con el compromiso del secretario de dar seguimiento a los temas planteados y establecer comunicación continua con los representantes ciudadanos.

