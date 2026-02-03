Vecinos de San Isidro Itzícuaro protestan con bloqueo en Morelia: paracaidistas invaden su área verde

De acuerdo con los colonos, el terreno en disputa se encuentra detrás de la Secundaria Técnica 143 y ha sido resguardado por años como parte del entorno comunitario. Sin embargo, esta mañana de martes señalaron la presencia de personas externas —identificadas como “paracaidistas”— que intentan asentarse en el sitio.

Esta no es la primera vez que ocurre una situación similar. En redes sociales, especialmente a través de la página Revolución Social, los vecinos solicitaron la intervención de autoridades municipales para evitar la ocupación irregular de la zona.

En uno de los videos difundidos, se observa la presencia de al menos un elemento policial, aunque no se ha informado oficialmente sobre el resultado de dicha intervención.

Los colonos decidieron tomar acciones como medida de presión, por lo que se recomienda a automovilistas tomar precauciones en esa zona de la ciudad.

RYE-