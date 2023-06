Vecinos de la Ventura Puente temen regrese ambulantaje tras incendio del Independencia

Al respecto, Marco Antonio Garibay, titular de las Dirección de Mercados y Plazas, dijo ya tener avances: "He tenido varías reuniones de trabajo con los locatarios, con vecinos, y bueno, escuchamos las dos partes y estamos teniendo acuerdos. Hoy por hoy, de los 145 o 150 que tenían que instalarse ya tenemos en promedio de más del ochenta o noventa por ciento instalados".

También se pudo entrevistar al secretario del ayuntaniento, Yankel Benítez, quien expresó: "Se ha sido también muy enfático en el tema. No puede generarse ambulantaje nuevo, van a ser únicamente los locatarios afectados, quienes tenemos plenamente identificados. Incluso también en lo que tiene que ver con la reubicación, porque hay algunos pretenden que la reubicación llegue hacia la zona centro de la ciudad para no tener problemas con los vecinos, y ya se habló con ellos, no hay manera de que suban".