Vecinos atrapan a presunto ladrón en el mercado Independencia; llevaba un patín eléctrico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La rápida reacción de vecinos y comerciantes del mercado Independencia permitió la detención de un hombre señalado por el presunto robo de un patín eléctrico de una zapatería de la zona.
Tras el señalamiento, varias personas lo persiguieron y lograron darle alcance sobre la calle Juan Ruiz de Alarcón, donde fue sometido y se recuperó el objeto.
Durante la detención, los vecinos le retiraron diversas herramientas y una bolsa con alimento para perro. Minutos después arribaron elementos de la Policía Morelia, quienes se hicieron cargo de la situación y continuaron con el procedimiento correspondiente.
rmr