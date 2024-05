Ve preparando garganta, este podría ser el setlist de Alejandro Sanz esta noche en el Morelos

En Aguascalientes ofreció una muestra de la diversidad y profundidad del repertorio de Sanz, combinando clásicos atemporales con éxitos más recientes. Canciones como "No es lo mismo", "El alma al aire", "Contigo" y "Corazón partío" seguramente resonarán en el corazón de los asistentes.

Además, temas como "La música no se toca", "Looking for paradise" y "Deja que te bese" agregarán un toque fresco y contemporáneo a la velada. Sin olvidar los momentos nostálgicos con "Mi soledad y yo" y "¿Y si fuera ella?", que evocarán emociones profundas en el público.