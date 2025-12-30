¿Vas al Zoo de Morelia este fin de año? Toma en cuenta este horario especial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si pensabas visitar el Parque Zoológico de Morelia "Benito Juárez" para cerrar el año en compañía de animales exóticos y naturaleza, toma en cuenta que este domingo 31 de diciembre el recinto cerrará sus puertas a las 14:00 horas, esto con motivo de la preparación de su tradicional cena de fin de año.
El aviso fue publicado a través de las redes sociales oficiales del parque, acompañado por un simpático canguro y fuegos artificiales para animar el mensaje.
🐨✨ “¡Gracias por tu comprensión y te esperamos para iniciar el año visitándonos!”, señala el mensaje del #ZooMorelia, que destaca como #ElAulaVivaMásGrandeDeMichoacán.
📅 No te preocupes, el lunes 1.º de enero de 2024 el zoológico retomará sus actividades con horario normal, listo para recibir a chicos y grandes con sus recorridos y atracciones.
