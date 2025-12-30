Morelia

¿Vas al Zoo de Morelia este fin de año? Toma en cuenta este horario especial

El 1.º de enero vuelven con horario normal para iniciar el año entre naturaleza
¿Vas al Zoo de Morelia este fin de año? Toma en cuenta este horario especial
ESPECIAL
Silvia Hernández
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si pensabas visitar el Parque Zoológico de Morelia "Benito Juárez" para cerrar el año en compañía de animales exóticos y naturaleza, toma en cuenta que este domingo 31 de diciembre el recinto cerrará sus puertas a las 14:00 horas, esto con motivo de la preparación de su tradicional cena de fin de año.

El aviso fue publicado a través de las redes sociales oficiales del parque, acompañado por un simpático canguro y fuegos artificiales para animar el mensaje.

🐨✨ “¡Gracias por tu comprensión y te esperamos para iniciar el año visitándonos!”, señala el mensaje del #ZooMorelia, que destaca como #ElAulaVivaMásGrandeDeMichoacán.

📅 No te preocupes, el lunes 1.º de enero de 2024 el zoológico retomará sus actividades con horario normal, listo para recibir a chicos y grandes con sus recorridos y atracciones.

SHA

Fin de Año
grid
horario especial
Parque Zoológico de Morelia "Benito Juárez"

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com