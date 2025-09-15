¿Vas al Grito en Morelia? Estos son los objetos con los que no podrás entrar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Autoridades de seguridad dieron a conocer la lista de objetos que estarán prohibidos durante las celebraciones patrias en Morelia, como medida de prevención para garantizar la integridad de asistentes y familias.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán y el C5i, el acceso a las plazas públicas y zonas de concentración masiva por motivo del Grito de Independencia tendrá filtros de revisión, por lo que se pide a la ciudadanía evitar portar los siguientes artículos:
Objetos prohibidos en las Fiestas Patrias en Morelia:
Armas de fuego
Objetos punzocortantes (cuchillos, navajas, machetes, tijeras, picahielos)
Bebidas alcohólicas
Drogas
Fuegos pirotécnicos
Mochilas grandes
Alimentos y bebidas
Bastones para celular y palos de selfie
Globos
Cigarros y encendedores
Silbatos
Sillas plegables y bancos
Balones y pelotas
Envases de vidrio o plástico duro
Cinturones con hebilla grande
Láseres y lámparas potentes
Paraguas grandes
Propaganda política
Drones
Las autoridades destacaron que el objetivo es prevenir incidentes y mantener un ambiente seguro durante los festejos, donde se espera gran afluencia de personas en el primer cuadro de la ciudad.
