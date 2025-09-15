Morelia

¿Vas al Grito en Morelia? Estos son los objetos con los que no podrás entrar

CORTESÍA/Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Autoridades de seguridad dieron a conocer la lista de objetos que estarán prohibidos durante las celebraciones patrias en Morelia, como medida de prevención para garantizar la integridad de asistentes y familias.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán y el C5i, el acceso a las plazas públicas y zonas de concentración masiva por motivo del Grito de Independencia tendrá filtros de revisión, por lo que se pide a la ciudadanía evitar portar los siguientes artículos:

Objetos prohibidos en las Fiestas Patrias en Morelia:

  • Armas de fuego

  • Objetos punzocortantes (cuchillos, navajas, machetes, tijeras, picahielos)

  • Bebidas alcohólicas

  • Drogas

  • Fuegos pirotécnicos

  • Mochilas grandes

  • Alimentos y bebidas

  • Bastones para celular y palos de selfie

  • Globos

  • Cigarros y encendedores

  • Silbatos

  • Sillas plegables y bancos

  • Balones y pelotas

  • Envases de vidrio o plástico duro

  • Cinturones con hebilla grande

  • Láseres y lámparas potentes

  • Paraguas grandes

  • Propaganda política

  • Drones

Las autoridades destacaron que el objetivo es prevenir incidentes y mantener un ambiente seguro durante los festejos, donde se espera gran afluencia de personas en el primer cuadro de la ciudad.

Morelia
Grito
