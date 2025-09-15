¿Vas al Grito en Morelia? Estos son los objetos con los que no podrás entrar

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán y el C5i, el acceso a las plazas públicas y zonas de concentración masiva por motivo del Grito de Independencia tendrá filtros de revisión, por lo que se pide a la ciudadanía evitar portar los siguientes artículos:

Objetos prohibidos en las Fiestas Patrias en Morelia: