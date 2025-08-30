Morelia

¿Vas al centro de Morelia? avenida Madero, cerrada esta mañana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado se registró un cierre de circulación en ambos sentidos de la avenida Francisco I. Madero Poniente, a la altura de la catedral de Morelia.

Debido a la concentración de personas en la zona y la colocación de adornos con motivo del mes patrio se están generando afectaciones en la vialidad.

Ante esta situación, C5 Michoacán recomienda a los conductores utilizar vías alternas al transitar por la Colonia Centro para evitar contratiempos.

Se recomienda estar atentos a las indicaciones de las autoridades viales y tomar las debidas precauciones al circular por la zona.

