¿Vas al banco? Solicita acompañamiento policial gratuito en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En coordinación con representantes de la banca y la Asociación de Bancos de México (Seproban), la Policía de Morelia anunció el reforzamiento de la presencia de oficiales en sucursales bancarias de la ciudad, con el propósito de prevenir delitos relacionados con transacciones bursátiles.

La información fue compartida a través de redes sociales oficiales, donde se recordó que los ciudadanos cuentan con el servicio gratuito de acompañamiento bancario, el cual puede solicitarse vía telefónica o por WhatsApp al número 443 113 5000.

La corporación recomendó a la población no aceptar ayuda de personas desconocidas al realizar operaciones en cajeros automáticos o dentro de las sucursales, ya que esta práctica suele ser utilizada para cometer fraudes.

✅ Recomendaciones de la Policía de Morelia: