¿Vas a salir? Así estará el clima en Morelia durante este domingo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo, la capital michoacana amanece con condiciones climáticas estables y temperaturas agradables para iniciar el día, según reportes meteorológicos locales.

Durante la mañana, se espera un cielo mayormente despejado, con temperaturas alrededor de los 19°C. Estas condiciones permitirán realizar actividades al aire libre sin complicaciones, aunque se recomienda llevar una prenda ligera para las primeras horas del día.

Por la tarde, el panorama cambiará ligeramente con presencia de nubes dispersas, aunque sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima alcanzará los 26°C, por lo que se prevé un ambiente templado a cálido.

Durante la noche, el cielo se mantendrá con intervalos nubosos, con temperaturas que descenderán hasta los 17°C, generando un ambiente fresco. Se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente en zonas abiertas o con alta humedad.

Los vientos predominarán del sureste, con una velocidad promedio de 13 km/h, sin generar afectaciones significativas.

BCT