¿Vas a pagar el agua? OOAPAS cerrará más temprano por celebraciones decembrinas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si tienes pendiente algún trámite o pago en el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS), toma en cuenta que los días 24 y 31 de diciembre sus oficinas y módulos de cobro cerrarán más temprano.
De acuerdo con la información difundida por el propio organismo, la atención al público concluirá a la 1:00 de la tarde en ambas fechas, debido a las celebraciones de fin de año, por lo que se recomienda a las y los usuarios organizarse con anticipación.
El OOAPAS informó que el ajuste de horario aplicará en todos sus puntos de atención en la capital michoacana y agradeció la comprensión de la ciudadanía durante estos días festivos.
Las y los usuarios pueden tomar nota de cuáles son los módulos disponibles en Morelia:
Oficinas Centrales OOAPAS Acueducto
Av. Acueducto 1896, colonia Chapultepec Norte.
Oficinas Villas del Pedregal
Av. de la Cantera 707, colonia Villas del Pedregal II.
Módulo Carrillo Puerto
Mártir de Mérida s/n, colonia Felipe Carrillo Puerto.
Módulo Pozo Oro
Guillermo Prieto 601, colonia Industrial.
Módulo Plaza San Juan
Calle 20 de Noviembre s/n, local 49, sector 1, planta baja, colonia Centro.
Módulo Manantiales
Circuito Mintzita No. 444, edificio 1, fraccionamiento Manantiales.
Módulo Colinas del Sur
Avenida La Joya s/n, esquina Caulote, colonia Colinas del Sur.
Módulo Infonavit La Colina
Avenida Pedregal s/n, esquina Granito, colonia Infonavit La Colina, dentro del tanque de agua.
Módulo Capuchinas
Ortega y Montañez No. 318, local 165, planta alta, colonia Centro.
SHA