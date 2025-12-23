Morelia

¿Vas a pagar el agua? OOAPAS cerrará más temprano por celebraciones decembrinas

Tómalo en cuenta si planeas acudir a un módulo de cobro
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si tienes pendiente algún trámite o pago en el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS), toma en cuenta que los días 24 y 31 de diciembre sus oficinas y módulos de cobro cerrarán más temprano.

De acuerdo con la información difundida por el propio organismo, la atención al público concluirá a la 1:00 de la tarde en ambas fechas, debido a las celebraciones de fin de año, por lo que se recomienda a las y los usuarios organizarse con anticipación.

El OOAPAS informó que el ajuste de horario aplicará en todos sus puntos de atención en la capital michoacana y agradeció la comprensión de la ciudadanía durante estos días festivos.

Las y los usuarios pueden tomar nota de cuáles son los módulos disponibles en Morelia:

  • Oficinas Centrales OOAPAS Acueducto
    Av. Acueducto 1896, colonia Chapultepec Norte.

  • Oficinas Villas del Pedregal
    Av. de la Cantera 707, colonia Villas del Pedregal II.

  • Módulo Carrillo Puerto
    Mártir de Mérida s/n, colonia Felipe Carrillo Puerto.

  • Módulo Pozo Oro
    Guillermo Prieto 601, colonia Industrial.

  • Módulo Plaza San Juan
    Calle 20 de Noviembre s/n, local 49, sector 1, planta baja, colonia Centro.

  • Módulo Manantiales
    Circuito Mintzita No. 444, edificio 1, fraccionamiento Manantiales.

  • Módulo Colinas del Sur
    Avenida La Joya s/n, esquina Caulote, colonia Colinas del Sur.

  • Módulo Infonavit La Colina
    Avenida Pedregal s/n, esquina Granito, colonia Infonavit La Colina, dentro del tanque de agua.

  • Módulo Capuchinas
    Ortega y Montañez No. 318, local 165, planta alta, colonia Centro.

