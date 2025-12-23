¿Vas a pagar el agua? OOAPAS cerrará más temprano por celebraciones decembrinas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si tienes pendiente algún trámite o pago en el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS), toma en cuenta que los días 24 y 31 de diciembre sus oficinas y módulos de cobro cerrarán más temprano.

De acuerdo con la información difundida por el propio organismo, la atención al público concluirá a la 1:00 de la tarde en ambas fechas, debido a las celebraciones de fin de año, por lo que se recomienda a las y los usuarios organizarse con anticipación.