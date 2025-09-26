¿Vas a nadar o entrenar? IMCUFIDE cierra unidades deportivas el martes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Morelia (IMCUFIDE) informó que todas sus unidades deportivas, incluidos los complejos acuáticos, suspenderán actividades este martes 30 de septiembre, con motivo de las festividades patrias.

Las actividades deportivas y recreativas se reanudarán con normalidad el miércoles 1 de octubre, según dio a conocer el organismo municipal a través de sus canales oficiales.

El cierre temporal aplicará para todas las instalaciones administradas por el IMCUFIDE, entre ellas INDECO, Bicentenario, Venustiano Carranza, Ciudad Universitaria y Complejo Acuático Morelos-INDECO, entre otras.