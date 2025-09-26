Morelia

¿Vas a nadar o entrenar? IMCUFIDE cierra unidades deportivas el martes

La suspensión aplica a complejos acuáticos y deportivos en Morelia; las actividades se reanudarán el miércoles 1 de octubre
¿Vas a nadar o entrenar? IMCUFIDE cierra unidades deportivas el martes
FB/ Imcufide Morelia
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Morelia (IMCUFIDE) informó que todas sus unidades deportivas, incluidos los complejos acuáticos, suspenderán actividades este martes 30 de septiembre, con motivo de las festividades patrias.

Las actividades deportivas y recreativas se reanudarán con normalidad el miércoles 1 de octubre, según dio a conocer el organismo municipal a través de sus canales oficiales.

El cierre temporal aplicará para todas las instalaciones administradas por el IMCUFIDE, entre ellas INDECO, Bicentenario, Venustiano Carranza, Ciudad Universitaria y Complejo Acuático Morelos-INDECO, entre otras.

La dependencia agradeció la comprensión de los usuarios y exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada por medios oficiales para futuras actualizaciones.

SHA

Indeco
Complejos acuáticos
Grid
Imcufide Morelia
Complejo Acuático Morelos-INDECO

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com