¿Vas a la caravana navideña hoy? Checa cómo estará el clima en Morelia

Para la tarde se prevé un aumento considerable en la nubosidad, con cielo mayormente cubierto en gran parte del municipio. A pesar del aspecto gris del cielo, no se esperan precipitaciones, y la temperatura alcanzará un promedio de 20°C, lo que mantiene el clima dentro de un rango templado.

Estas condiciones son comunes en esta temporada, derivadas de sistemas invernales que provocan nubosidad sin lluvias constantes.

Durante la noche, el cielo continuará cubierto, lo que contribuirá a mantener temperaturas estables cercanas a los 15°C. Aunque el ambiente no será extremadamente frío, se recomienda a la población tomar medidas si planea salir, como usar ropa abrigadora.

En cuanto al viento, se pronostica que predominarán las corrientes del sur, con una velocidad media de 14 km/h. Esta condición no representa riesgo, pero sí podría generar una sensación de mayor frescor en espacios abiertos, por lo que es importante considerarlo al planear actividades al aire libre, especialmente por la noche.

BCT