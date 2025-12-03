Vandalismo y abandono de residuos domésticos derivan retiro de cestos de basura en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En lo que va del año se han retirado más de cuatro cestos de basura, principalmente por daños derivados de actos de vandalismo o por el abandono de residuos por parte de particulares, destacó Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, titular de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

En entrevista colectiva, el funcionario detalló que también se ha registrado el robo de estos contenedores, con un total de 10 sustraídos en distintos puntos.

Respecto a los que fueron retirados, explicó que se debe a dos causas. La primera es el vandalismo, pues durante las marchas realizadas meses atrás, algunos manifestantes dañaron cuatro contenedores, dejándolos prácticamente inutilizables.