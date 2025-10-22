Van más de 200 accidentes vehiculares este mes en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cada mes, la Policía Morelia registra cerca de 350 hechos de tránsito, y en lo que va de octubre suman más de 200 incidentes, principalmente en vialidades rápidas y en la zona poniente de la ciudad, informó Isaac Olguín Guerrero, encargado del despacho de la Comisaría de la Policía Morelia.
En entrevista, el comisario señaló que la incidencia se ha mantenido en cifras similares cada mes, por lo que, de continuar con la misma tendencia, octubre podría cerrar con la misma estadística.
“Casi siempre ha sido por la misma falta de precaución de los conductores (…)”, subrayó Olguín Guerrero, al precisar que gran parte de los incidentes ocurren cuando los automovilistas cambian de carril sin la debida distancia, lo que provoca choques ante la poca capacidad de frenado en zonas con alta afluencia vehicular.
En este sentido, indicó que los accidentes se registran en distintas zonas de la capital, aunque los principales focos rojos durante este mes se ubican al poniente de la ciudad, desde la zona de Villas del Pedregal hasta Capula, así como en el libramiento y las diversas salidas de Morelia.
El comisario agregó que también se han reportado víctimas fatales. Uno de los casos más recientes ocurrió la semana pasada en las inmediaciones de Villas del Pedregal, cerca del Paso Catrinas, donde fallecieron dos personas tras la colisión entre un automóvil y una camioneta, incidente en el que también estuvo involucrado un camión de carga pesada.
Al ser cuestionado sobre si estos hechos pudieran estar relacionados con el consumo de bebidas embriagantes, Olguín Guerrero descartó esta posibilidad, al señalar que la mayoría de los reportes no muestran evidencia de consumo de alcohol.
“Con el programa del alcoholímetro nosotros estamos registrando una reducción de hechos de tránsito por alcohol. De esto hablo que es de un 3 % a un 5 % el total de hechos de tránsito que se relacionan con personas alcoholizadas”, subrayó.
De igual forma, destacó que en estos sucesos el personal del área de vialidad municipal recaba los indicios correspondientes y los direcciona a la Fiscalía General del Estado (FGE) para su debida investigación.
Para culminar, Olguín Guerrero indicó que en las zonas donde actualmente se construyen diversas obras, se mantiene la coordinación con la corporación estatal de seguridad, pues detalló que se han implementado dispositivos de vialidad para dar mayor agilidad al tránsito y así tratar de incidir en el control del flujo vehicular.
