Van más de 200 accidentes vehiculares este mes en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cada mes, la Policía Morelia registra cerca de 350 hechos de tránsito, y en lo que va de octubre suman más de 200 incidentes, principalmente en vialidades rápidas y en la zona poniente de la ciudad, informó Isaac Olguín Guerrero, encargado del despacho de la Comisaría de la Policía Morelia.

En entrevista, el comisario señaló que la incidencia se ha mantenido en cifras similares cada mes, por lo que, de continuar con la misma tendencia, octubre podría cerrar con la misma estadística.

“Casi siempre ha sido por la misma falta de precaución de los conductores (…)”, subrayó Olguín Guerrero, al precisar que gran parte de los incidentes ocurren cuando los automovilistas cambian de carril sin la debida distancia, lo que provoca choques ante la poca capacidad de frenado en zonas con alta afluencia vehicular.

En este sentido, indicó que los accidentes se registran en distintas zonas de la capital, aunque los principales focos rojos durante este mes se ubican al poniente de la ciudad, desde la zona de Villas del Pedregal hasta Capula, así como en el libramiento y las diversas salidas de Morelia.