¿Vamos? Este fin de semana, Festival Gastro-Mezcalero en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo sábado 23 de agosto de 2025 se celebrará la tercera edición del Festival Gastro-Mezcalero “Con sabor a mi tierra”, un evento que busca resaltar la riqueza culinaria y la tradición mezcalera del estado de Michoacán.

Esta experiencia gastronómica tendrá lugar en el Centro Ecoturístico Tres Cascadas, un espacio que combina naturaleza y cultura en Morelia.