¿Vamos? Este fin de semana, Festival Gastro-Mezcalero en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo sábado 23 de agosto de 2025 se celebrará la tercera edición del Festival Gastro-Mezcalero “Con sabor a mi tierra”, un evento que busca resaltar la riqueza culinaria y la tradición mezcalera del estado de Michoacán.
Esta experiencia gastronómica tendrá lugar en el Centro Ecoturístico Tres Cascadas, un espacio que combina naturaleza y cultura en Morelia.
En el encuentro participarán cocineras tradicionales provenientes de diversas regiones del estado, quienes ofrecerán platillos típicos representativos de la cocina michoacana.
Además, varias marcas de mezcal artesanal de Michoacán estarán presentes con una muestra de sus mejores productos, permitiendo al público degustar y conocer diferentes tipos de mezcal elaborados en la entidad.
El evento contará también con una experiencia única: destilación de mezcal en vivo, lo que permitirá a los asistentes conocer el proceso artesanal de elaboración de esta bebida ancestral, mientras disfrutan de maridajes entre platillos y bebidas.
Para más informes, los interesados pueden comunicarse al 443 205 3753 o al 443 312 970. También pueden consultar la página de Facebook del evento: Centro Ecoturístico Tres Cascadas.
RYE-