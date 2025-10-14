“Vainilla”, de Mayra Hermosillo, se presenta en el FICM; una historia sobre la diferencia y la búsqueda de identidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En medio del ritmo agitado del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), la directora Mayra Hermosillo presentó Vainilla, su ópera prima, en una conferencia de prensa realizada en el Teatro Melchor Ocampo, donde compartió detalles del proceso creativo detrás de la película y de los temas que la atraviesan.
Vainilla se inscribe dentro del Largometraje Mexicano en competencia y se presenta como una historia sobre la identidad, la autoaceptación y la diferencia. La película retrata el conflicto de una mujer que intenta reconciliarse con su entorno y consigo misma, en un mundo donde la apariencia y las expectativas ajenas dictan el modo de ser.
Durante la charla con medios, se destacó que la cinta apuesta por un tono íntimo y reflexivo, con un enfoque visual que privilegia la cercanía y la naturalidad de las emociones. La dirección de Hermosillo se sostiene en el uso del silencio y los gestos como motor narrativo, un recurso que busca conectar al espectador con los estados internos de sus personajes.
El proyecto, que combina una mirada sensible con un estilo visual contenido, refleja también la transición de Hermosillo de la actuación hacia la dirección, y su interés por construir un cine que explore las emociones desde lo cotidiano. La directora ha señalado en distintas ocasiones que Vainilla surge de la necesidad de comprender la contradicción entre lo que se muestra y lo que se siente, una tensión que estructura la película de principio a fin.
Con esta propuesta, el FICM suma una de las voces femeninas emergentes más prometedoras del cine mexicano actual, en una obra que combina intimidad, observación y una búsqueda constante por entender qué significa ser uno mismo en medio de las expectativas ajenas.
RPO