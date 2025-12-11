Vacunas gratis y adopción de peluditos el sábado en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado 13 de diciembre se llevará a cabo una feria de adopción y bazar con causa en Ford Las Américas, donde también se ofrecerán 60 vacunas antirrábicas gratuitas para mascotas.
El evento, organizado por Meraki Bazar, se realizará de 12:00 del mediodía a 4:00 de la tarde en el Periférico Paseo de la República 3636, frente a la agencia Ford, y no requiere registro previo para la vacunación, ya que se aplicarán en orden de llegada.
Además del servicio veterinario gratuito, los asistentes podrán disfrutar de un bazar navideño con productos locales, así como convivir con perros y gatos en busca de un nuevo hogar, como parte de la Feria de Adopción Meraki.
Vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos
Adopción de mascotas con el apoyo de asociaciones protectoras
Bazar con productos locales, regalos y artículos navideños
Ambiente familiar y con causa
La campaña de vacunación fue posible gracias a la colaboración con Citellis y donativos de la asociación Errone Perrone, quienes invitan a la comunidad a apoyar el bienestar animal en estas fechas.
SHA