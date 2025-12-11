Morelia

Vacunas gratis y adopción de peluditos el sábado en Morelia

La Feria de Adopción Meraki ofrecerá 60 vacunas antirrábicas gratuitas y muchas mascotas esperando un hogar
Vacunas gratis y adopción de peluditos el sábado en Morelia
ESPECIAL
Silvia Hernández
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado 13 de diciembre se llevará a cabo una feria de adopción y bazar con causa en Ford Las Américas, donde también se ofrecerán 60 vacunas antirrábicas gratuitas para mascotas.

El evento, organizado por Meraki Bazar, se realizará de 12:00 del mediodía a 4:00 de la tarde en el Periférico Paseo de la República 3636, frente a la agencia Ford, y no requiere registro previo para la vacunación, ya que se aplicarán en orden de llegada.

Además del servicio veterinario gratuito, los asistentes podrán disfrutar de un bazar navideño con productos locales, así como convivir con perros y gatos en busca de un nuevo hogar, como parte de la Feria de Adopción Meraki.

¿Qué encontrarás en el evento?

  • Vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos

  • Adopción de mascotas con el apoyo de asociaciones protectoras

  • Bazar con productos locales, regalos y artículos navideños

  • Ambiente familiar y con causa

La campaña de vacunación fue posible gracias a la colaboración con Citellis y donativos de la asociación Errone Perrone, quienes invitan a la comunidad a apoyar el bienestar animal en estas fechas.

SHA

Mascotas
Feria de Adopción
vacunación gratuita
Meraki Bazar

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com