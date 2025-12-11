Vacunas gratis y adopción de peluditos el sábado en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado 13 de diciembre se llevará a cabo una feria de adopción y bazar con causa en Ford Las Américas, donde también se ofrecerán 60 vacunas antirrábicas gratuitas para mascotas.

El evento, organizado por Meraki Bazar, se realizará de 12:00 del mediodía a 4:00 de la tarde en el Periférico Paseo de la República 3636, frente a la agencia Ford, y no requiere registro previo para la vacunación, ya que se aplicarán en orden de llegada.

Además del servicio veterinario gratuito, los asistentes podrán disfrutar de un bazar navideño con productos locales, así como convivir con perros y gatos en busca de un nuevo hogar, como parte de la Feria de Adopción Meraki.