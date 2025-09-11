Va Zoológico de Morelia por la reproducción del lobo mexicano; Consejo Binacional autoriza construcción de albergue

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con una inversión de millón y medio de pesos y en un terreno de 2 mil metros cuadrados, el Parque Zoológico "Benito Juárez" recibió la autorización del Consejo Binacional del Lobo Mexicano para construir un albergue que permita la preservación y reproducción de esta especie, informó el director general, Julio César Medina Ávila.
Indicó que el recinto alberga el 40 por ciento de las hembras vivas necesarias para continuar con la reproducción del lobo mexicano; es decir, de las 42 que existen en todo el país, cuatro están en el Zoológico de Morelia y tienen entre seis y ocho años.
Señaló que el proyecto está planeado para concretarse el próximo año y, una vez construido el albergue, se evaluará la posibilidad de recibir machos para fomentar la reproducción de la especie. Con ello, se buscará repoblar zonas silvestres que, en Michoacán, se han identificado en la región Oriente y el Bajío, aunque no se descarta ampliar a otras áreas.
En ese contexto, el secretario particular de la Secretaría de Medio Ambiente (Secma), Manuel Arturo Chávez Carmona, comentó que se podría considerar el corredor del Lago de Pátzcuaro para integrar polígonos y explorar la posible donación de hectáreas por parte de ejidos y comuneros. Esto permitiría destinar áreas como zonas protegidas para llevar a cabo la liberación del lobo mexicano una vez que se reproduzca.
Cabe destacar que se requieren entre una y 500 hectáreas de área natural protegida para la preliberación en vida silvestre; posteriormente, se necesitan hasta 2 mil hectáreas para concretar la liberación total. Actualmente, en México hay menos de 25 ejemplares en vida silvestre, ubicados en la Sierra de Chihuahua y en Coahuila, donde conviven con venados, jabalíes, borregos, cabras y mapaches.
Finalmente, Julio César Medina Ávila comentó que Michoacán ya levantó la mano para recibir de dos a tres ejemplares machos de lobo mexicano en el Parque Zoológico, con el fin de que se reproduzcan con las hembras. De una camada, explicó, pueden nacer entre dos y cuatro cachorros.
