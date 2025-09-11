Va Zoológico de Morelia por la reproducción del lobo mexicano; Consejo Binacional autoriza construcción de albergue

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con una inversión de millón y medio de pesos y en un terreno de 2 mil metros cuadrados, el Parque Zoológico "Benito Juárez" recibió la autorización del Consejo Binacional del Lobo Mexicano para construir un albergue que permita la preservación y reproducción de esta especie, informó el director general, Julio César Medina Ávila.

Indicó que el recinto alberga el 40 por ciento de las hembras vivas necesarias para continuar con la reproducción del lobo mexicano; es decir, de las 42 que existen en todo el país, cuatro están en el Zoológico de Morelia y tienen entre seis y ocho años.

Señaló que el proyecto está planeado para concretarse el próximo año y, una vez construido el albergue, se evaluará la posibilidad de recibir machos para fomentar la reproducción de la especie. Con ello, se buscará repoblar zonas silvestres que, en Michoacán, se han identificado en la región Oriente y el Bajío, aunque no se descarta ampliar a otras áreas.