Va Policía Morelia por mil elementos antes de concluir el año

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A casi 10 años, la Policía Morelia busca romper la barrera de los mil elementos para fortalecer la estrategia de seguridad en la capital michoacana, informó el encargado de despacho de la Comisión Municipal de Seguridad, Pablo Alarcón Olmedo, al referir que hoy hay 200 vacantes.

En entrevista en Radio Fórmula Michoacán con el periodista Mario Hernández, el comisionado resaltó que se trata del primer informe de gobierno de Morelia con grandes resultados y 10 años de la creación de la Policía Morelia, por lo que se ha trabajado de manera intensa para consolidar la estrategia de seguridad en el municipio, a fin de que sea eficiente, eficaz y de respuesta a los ciudadanos.

Actualmente, dijo, Morelia tiene 750 mujeres y hombres que están comprometidos con la seguridad del municipio, por lo que el proceso de crecimiento permitirá expandir el cuerpo policial y consolidar el trabajo realizado por la seguridad de los morelianos, donde se logra llegar a zonas del municipio en menos tiempo, se da cobertura a todos los delitos, inclusive los federales, y existe la coordinación con las corporaciones de seguridad para un trabajo que beneficie a todos.

Indicó que son 200 vacantes disponibles para el talento y formar a nuevos policías, que ayudarán a fortalecer el despliegue del personal, además de ser más eficientes dentro de la corporación para atender los llamados de los morelianos.

Por lo que comentó que actualmente se está en el proceso de reclutamiento, pero además ya se ha hablado con aspirantes que han pasado las evaluaciones psicométricas y médicas, además del examen de control y confianza, en espera de los resultados para iniciar el proceso de formación en el instituto de policía.

Indicó que los interesados en formar parte de la Policía Morelia pueden acceder a las redes sociales de la corporación, así como al portal web https://www.policiamorelia.gob.mx/, o comunicarse al teléfono 443 113 5000 para mayor información.

