Va “El Licenciado” a audiencia virtual; abogado estará en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este viernes se llevará la audiencia contra José Armando “N”, alias “El Licenciado” por su presunta participación en el homicidio de Carlos Manzo Rodríguez, donde es señalado como el autor intelectual.

La audiencia será virtual; el abogado de “El Licenciado” estará en los Tribunales del Centro Penitenciario “Lic. David Franco Rodríguez”, mejor conocido como Mil Cumbre; mientras que el acusado estará en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) no. 01 “El Altiplano”, en el Estado de México.

Se prevé que este día se defina su situación jurídica, ya sea vinculado a proceso o se declare ilegal su detención. El expediente es el 1027/2025.

BCT