Va asociación Meraki por su primera feria de adopción de noviembre en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este 8 de noviembre se realizará la primera feria de adopción del mes por parte de Meraki, asociación que reúne a rescatistas independientes y que velan por animales en estado de calle y abandono.

Será este sábado de 12:00 a 04:00 pm en "Periquito Amarillo", ubicado en avenida del Campestre, en la colonia Ejidal Ocolusen, espacio en donde habrá también un bazar con causa con venta de accesorios para mascotas.

Durante el año, Meraki lleva organizadas alrededor de 25 ferias de adopción, en las cuales se han logrado adoptar entre 3 y 7 perritos o michis que encuentran un nuevo hogar.

Milena Mejía Macías, directora de Meraki, resaltó la importancia de las ferias de adopción, ante la falta de espacio para mantener a los animales rescatados.

"Es necesario hacer espacios porque esto no se termina. Seguimos teniendo cada vez más y más casos, para poder seguir auxiliando a más animalitos que necesitan de nosotros, pues por eso son súper importantes las ferias de adopción, porque así damos oportunidad a poder seguir rescatando y ayudando a otros perritos que tengamos que auxiliar". compartió.