Víctimas del narcotráfico, un drama para la familia: Alberto Peláez

Peláez indicó que hay momentos en donde hay una situación sumamente complicada, porque "si tú pones 180 mil muertos uno tras otro, son (suman) varios campos de fútbol".

Añadió que el tema toral es el tema de la seguridad, "el día que alguien arregle el tema sería el próximo presidente de la República, (o) del mundo mundial".

Lamentó que la delincuencia atente contra los periodistas

Respecto a los asesinatos de periodistas, lamentó que el año pasado fueron 22, y este año 11, "es que no pueden acabar con el periodismo, no pueden acabar [...] con el mensajero, y aquí hay una parte de corresponsabilidad de las autoridades fundamentalmente porque no podemos estar desprotegidos".

rmr