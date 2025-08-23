Víctimas del 15-S recibirán capacitación para el trabajo a través del Icatmi

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las víctimas del 15 de septiembre de 2008 y sus familiares recibirán capacitación en gratuidad por parte del Instituto de Capacitación para el Trabajo (Icatmi), con el objetivo de que fortalezcan sus habilidades laborales con los más de 800 cursos que ofrecemos a las y los michoacanos y con ello, puedan contar con ingresos propios derivado del autoempleo.
Con estas acciones, el Icatmi cumple con el compromiso del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla de dar acompañamiento y atención directa a las víctimas del 15-S, pero también a sus familiares que requieran reforzar conocimientos, oficios o alguna habilidad laboral para el futuro.
En una reunión encabezada por el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, se estableció con las víctimas que desde el Icatmi se contribuirá para que todos y todas cuenten con herramientas para el autoemprendimiento que les permitirán contar con una fuente de trabajo, o bien, la formación práctica y certificada en los cursos que se ofertan en el Estado.
El director general del Icatmi, Marco Antonio Flores de la Torre, expresó que desde el instituto se refrenda el compromiso del mandatario estatal con las víctimas del atentado del 15 de septiembre de 2008, al mejorar sus condiciones económicas, la dignificación de la vida y la reconstrucción del tejido social.
Los familiares y las víctimas del suceso de 2008 en Michoacán recibirán capacitación gratuita en cualquiera de los cursos y especialidades que se ofertan en 21 planteles al interior del estado, lo que demuestra que en el instituto se reafirma la vocación humanista y el compromiso de servicio con las y los michoacanos.
RYE