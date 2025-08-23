Víctimas del 15-S recibirán capacitación para el trabajo a través del Icatmi

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las víctimas del 15 de septiembre de 2008 y sus familiares recibirán capacitación en gratuidad por parte del Instituto de Capacitación para el Trabajo (Icatmi), con el objetivo de que fortalezcan sus habilidades laborales con los más de 800 cursos que ofrecemos a las y los michoacanos y con ello, puedan contar con ingresos propios derivado del autoempleo.

Con estas acciones, el Icatmi cumple con el compromiso del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla de dar acompañamiento y atención directa a las víctimas del 15-S, pero también a sus familiares que requieran reforzar conocimientos, oficios o alguna habilidad laboral para el futuro.