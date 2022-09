Víctimas de granadazos de 2008 en Morelia, aún sin reparación del daño

"Para 2018 no tenían absolutamente nada; tuvimos que empezar de cero, porque ellos habían sido atendidos por Atención Ciudadana del gobierno del estado. En 2015 se creó la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y ellos absorben esa atención, pero cuando empezamos a trabajar, en 2018, le pedimos a la Comisión de Víctimas local que nos proporcionara copias de los expedientes y nos dicen: ‘no tengo nada, porque no me compete a mí darles la atención, sino a la Comisión Ejecutiva a nivel federal’", señaló.