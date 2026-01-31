UVAQ impulsa la formación académica con amplia oferta de posgrados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Vasco de Quiroga (UVAQ) fortalece su oferta educativa de posgrado al contar con 20 maestrías y tres doctorados, programas orientados a la continuidad académica y brindar un valor agregado al ejercicio profesional, informó la institución.

En entrevista para medios de comunicación, Flor Tavera, coordinadora general de Posgrados de la UVAQ, señaló que este sábado se llevó a cabo un desayuno informativo, que tiene como objetivo dar a conocer la oferta académica de posgrados de dicha casa de estudios, a través de la participación directa de las y los coordinadores de cada maestría y doctorado.

“Nosotros estamos comprometidos con la educación, y buscamos la continuación profesional de excelencia a través de una maestría o doctorado que abone a su vida laboral, al ejercicio profesional pleno (…)”, resaltó.