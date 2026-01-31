UVAQ impulsa la formación académica con amplia oferta de posgrados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Vasco de Quiroga (UVAQ) fortalece su oferta educativa de posgrado al contar con 20 maestrías y tres doctorados, programas orientados a la continuidad académica y brindar un valor agregado al ejercicio profesional, informó la institución.
En entrevista para medios de comunicación, Flor Tavera, coordinadora general de Posgrados de la UVAQ, señaló que este sábado se llevó a cabo un desayuno informativo, que tiene como objetivo dar a conocer la oferta académica de posgrados de dicha casa de estudios, a través de la participación directa de las y los coordinadores de cada maestría y doctorado.
“Nosotros estamos comprometidos con la educación, y buscamos la continuación profesional de excelencia a través de una maestría o doctorado que abone a su vida laboral, al ejercicio profesional pleno (…)”, resaltó.
Durante la actividad destacaron la importancia de cursar programas de maestría y doctorado acreditados, ya que esto puede incidir en la posibilidad de acceder a mayores ingresos económicos, así como a mejores posiciones de liderazgo en el ámbito profesional.
Aunado a esto, la coordinadora explicó que entre la oferta de posgrados de la UVAQ se encuentran maestrías en inteligencia artificial, psicoterapia, negocios, nutrición clínica, imagen pública, entre otras, por lo que extendió la invitación a las y los interesados a acercarse a la institución o solicitar información sobre el programa que llame más su atención.
Detalló que las personas interesadas pueden agendar con la universidad para acceder a una clase muestra del posgrado de su interés, modalidad que se encuentra disponible los días sábado.
Finalmente, recalcó que el nuevo ciclo de posgrados iniciará en septiembre; sin embargo, desde este momento ya se encuentran disponibles las clases muestra, con el objetivo de que las y los aspirantes puedan elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades y vida profesional.
BCT