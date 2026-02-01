¿Usas el Ramal Camelinas? Estará cerrado esta noche de 1 de febrero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De nueva cuenta, el Ramal Camelinas permanecerá cerrado durante la noche por trabajos de rehabilitación, según informó la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) de Michoacán.

El cierre será este domingo 1 en un horario de 22:00 a 05:00 horas del lunes, como parte de labores nocturnas para evitar afectar el flujo vehicular diurno.

Durante este periodo, los automovilistas deberán utilizar vías alternas como el Boulevard Juan Pablo II, continuar por J.J. Tablada, seguir por Rey Tanganxoan, o bien tomar las calles Mozart y Julián Carrillo.