Urge fortalecer policías y fiscalía en Michoacán: Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Frente a autoridades federales y estatales, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, hizo un llamado a implementar una estrategia puntual para fortalecer a los cuerpos de seguridad municipales, a la Fiscalía, a la Guardia Civil y a depurar corporaciones, ya que de ello dependerá el éxito del Plan Michoacán.

Durante el evento “Sí al desarme, sí a la paz”, Alfonso Martínez reiteró que, como alcaldes, harán todo lo que esté en sus manos para que el plan funcione; no obstante, consideró prioritario robustecer la capacidad de acción de las policías locales, para así tener la suficiencia para enfrentar los retos que se presentarán una vez que las fuerzas federales se retiren del estado y no se vuelva a descomponer la construcción de paz.