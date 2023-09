Urge depuración de la Guardia Civil: Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, urgió al Estado a depurar la Guardia Civil y la Policía Auxiliar; ello, luego de las constantes denuncias recibidas por parte de ciudadanos que han sido víctimas de robos o extorsiones perpetradas por elementos de dichas corporaciones.

"Hoy estoy hablando a nombre de todos esos ciudadanos que han sido violentados, que urge una depuración de las Policías para que después podamos exigir que se contraten a los mismos para cuidarnos. Hoy muchos policías no están haciendo lo correcto y no están cuidando a los ciudadanos, les están asaltando. Por supuesto que me da temor, pero tengo que levantar la voz a nombre de las morelianas y los morelianos porque para eso soy el presidente municipal. Y voy a trabajar para que se depuren las policías", señaló el edil, tras justificar que por ese motivo no se ha solicitado el apoyo de la Policía Auxiliar para evitar sucesos como el ocurrido el pasado fin de semana en el antro Level.

Martínez Alcázar agregó que incluso hace seis meses solicitó al gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, la depuración de policías, tras entregarle las denuncias ciudadanas que han llegado al municipio.