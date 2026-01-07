URCAM atendió 20 rescates foráneos de fauna silvestre en 2025

Respecto a los ejemplares rescatados de dichas solicitudes, Armenta detalló que principalmente se trató de aves, entre ellas aguilillas y halcones; sin embargo, también se atendieron casos de mamíferos como linces, tejones y mapaches, así como reptiles.

Por consiguiente, el biólogo consideró que sería ideal que cada municipio contara con una unidad de respuesta especializada para este tipo de situaciones, que usualmente les reportan tanto en domicilios particulares como en algunas áreas públicas.

Al respecto, señaló que desde la URCAM lo que han impulsado son capacitaciones mediante talleres dirigidos a cuerpos de emergencia de otras demarcaciones.

“Estas capacitaciones tienen como objetivo que los elementos (ya sea bomberos o de corporaciones de seguridad) puedan atender, o al menos hacer una contención, en lo que se les brinda el apoyo […]”, indicó.

En puerta, posible ampliación de la URCAM

Aunado a lo anterior, Arturo Armenta señaló que se encuentra en análisis la posible ampliación del personal de la URCAM, esto debido al incremento en los reportes que reciben.

“Con estos reportes se refuerza que son una necesidad de emergencia, por lo que esperamos que se pueda ampliar un poco para continuar dando atención oportuna a cada solicitud”, concluyó.

rmr