URCAM atendió 20 rescates foráneos de fauna silvestre en 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante el 2025, la Unidad de Rescate y Conservación Animal de Morelia (URCAM) brindó apoyo en aproximadamente 20 solicitudes de rescate de ejemplares, provenientes de otros municipios, informó el biólogo Arturo Armenta.
En entrevista para MIMORELIA.COM, el biólogo y coordinador de esta unidad, adscrita a la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Morelia, señaló que el año pasado atendieron cerca de mil 200 ejemplares, a partir de reportes canalizados a través de la línea de emergencias 911.
“La importancia de esto recae directamente en la conservación de las especies mexicanas [...], eso es una acción en beneficio de la vida silvestre y nuestro ecosistema que nos rodea en la zona urbana”, señaló.
En este tenor, destacó que también se atendieron solicitudes de apoyo de municipios aledaños a Morelia que no cuentan con una unidad especializada, como la que opera dentro de la Coordinación de Protección Civil de la capital michoacana.
Respecto a los ejemplares rescatados de dichas solicitudes, Armenta detalló que principalmente se trató de aves, entre ellas aguilillas y halcones; sin embargo, también se atendieron casos de mamíferos como linces, tejones y mapaches, así como reptiles.
Por consiguiente, el biólogo consideró que sería ideal que cada municipio contara con una unidad de respuesta especializada para este tipo de situaciones, que usualmente les reportan tanto en domicilios particulares como en algunas áreas públicas.
Al respecto, señaló que desde la URCAM lo que han impulsado son capacitaciones mediante talleres dirigidos a cuerpos de emergencia de otras demarcaciones.
“Estas capacitaciones tienen como objetivo que los elementos (ya sea bomberos o de corporaciones de seguridad) puedan atender, o al menos hacer una contención, en lo que se les brinda el apoyo […]”, indicó.
En puerta, posible ampliación de la URCAM
Aunado a lo anterior, Arturo Armenta señaló que se encuentra en análisis la posible ampliación del personal de la URCAM, esto debido al incremento en los reportes que reciben.
“Con estos reportes se refuerza que son una necesidad de emergencia, por lo que esperamos que se pueda ampliar un poco para continuar dando atención oportuna a cada solicitud”, concluyó.
rmr