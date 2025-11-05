Reconoce Alfonso Martínez 40 años de labor de la Amicop

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del 40 aniversario de la Asociación Michoacana de Contadores Públicos (Amicop), el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez, reconoció a los profesionales de este sector, cuyo trabajo sigue siendo vigente e indispensable.
Asimismo, Martínez Alcázar recibió y agradeció el reconocimiento póstumo hecho a su padre y contador público, Mario Alberto Martínez Samper. Con este motivo, el edil recordó que su padre fue miembro fundador de la Amicop y promovió la formación de nuevos profesionales en contabilidad al fundar una institución especializada en este fin.
El presidente de la Amicop, Marco Aurelio Pérez Castillo, encabezó la entrega de reconocimientos a miembros destacados en diferentes especialidades, así como agradeció al gremio por 40 años de trabajo, en los que han servido a la sociedad como “guardianes de la transparencia”.
En el evento también estuvieron presentes el presidente del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, Armando Urrieta Sosa; el presidente del Foro Nacional de Colegios de Profesionistas de Michoacán, Diego Romeo Chávez Hernández; así como autoridades estatales y educativas del estado, junto con miembros de la Amicop.
RPO