Reconoce Alfonso Martínez 40 años de labor de la Amicop

El presidente de la Amicop, Marco Aurelio Pérez Castillo, encabezó la entrega de reconocimientos a miembros destacados en diferentes especialidades, así como agradeció al gremio por 40 años de trabajo, en los que han servido a la sociedad como “guardianes de la transparencia”.

En el evento también estuvieron presentes el presidente del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, Armando Urrieta Sosa; el presidente del Foro Nacional de Colegios de Profesionistas de Michoacán, Diego Romeo Chávez Hernández; así como autoridades estatales y educativas del estado, junto con miembros de la Amicop.