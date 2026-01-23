Descubre al Papión: el primate inteligente del Zoológico de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Zoológico de Morelia abre sus puertas para que los visitantes conozcan al Papión, uno de los animales más inteligentes y activos que se pueden observar en el parque.

Este primate cautiva tanto a grandes como a pequeños por su dinamismo y curiosidad, ofreciendo una experiencia educativa mientras los niños aprenden sobre la fauna de manera divertida e interactiva.