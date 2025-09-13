Unidades del transporte público en Morelia registran daños por baches en temporada de lluvias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El líder transportista José Trinidad Martínez Pasalagua destacó que durante la temporada de lluvias es cuando las unidades del transporte público resultan más afectadas, debido al deterioro de las vialidades y la presencia de baches en distintos puntos de la ciudad.

En entrevista, señaló que prácticamente todas las unidades han registrado algún tipo de daño, ya sea en las llantas, la suspensión, las horquillas, rótulas, rines, entre otros componentes.

“Hay mucho daño en nuestras unidades, por eso nos hemos sentado con el municipio para que se reparen las vialidades primarias, con lo cual se estaría beneficiando a toda la ciudad”, precisó el dirigente.

Martínez Pasalagua reconoció que no es barato reparar las unidades afectadas; a manera de ejemplo, indicó que la reparación de una suspensión puede costar entre 6 y 7 mil pesos, mientras que renovar una llanta asciende a cerca de 2 mil 500 pesos.