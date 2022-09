Unidades de transporte escolar, en proceso de regularizarse: Gladyz Butanda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mayoría de las unidades de transporte escolar están en el proceso de regularizar sus permisos ante la Comisión Coordinadora de Transporte Público (Cocotra) en Michoacán, debido a que es algo que se establece en el reglamento, señaló la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad en el estado, Gladyz Butanda Macías.

En entrevista con medios de comunicación y ante la retención de unidades de transporte escolar que hicieron transportistas públicos, la funcionaria estatal explicó que los prestadores de servicio en las escuelas desconocen que se estableció el permiso en el reglamento del estado durante la administración pasada y dónde se explica cómo debe funcionar el transporte escolar, porque coincidió con el inicio de la pandemia de Covid-19 que pausó diferentes trámites.

“Hay permisos, están regulados, hay una serie de requerimientos que tienen que cumplir, que se verá reforzado con la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial que los estados tenemos que publicar antes del 14 de noviembre, en donde se atienda el transporte especializado de Carga, Escolar y privado, tiene que estar con más regulación”, puntualizó.

Dijo que tan solo en Morelia se estima que son más de 18 prestadores del servicio de transporte escolar, aunque algunos con diversas unidades a su cargo, a las que se suman los vehículos que tiene las escuelas privadas para transportar a sus alumnos de los cuales la mayoría no cuenta con el permiso especial que otorga la Cocotra.

Aclaró que incluso en coordinación con la Secretaría de Educación en el Estado se trabaja en una circular para que todas las unidades de transporte escolar cumplan con el reglamento establecido y cuenten con su permiso.

“Estuvimos personal de Cocotra reunidos con los transportistas y prestadores del servicio escolar, tenemos que entrar a la normativa vigente, en la actualidad tenemos un reglamento vigente que dice cómo tienen que funcionar el transporte escolar”, enfatizó.

Reiteró que no se entrega una concesión, sino que es un permiso que se otorga al vehículo privado que va a prestar un servicio de transporte escolar, pero entre las normativas que tienen que cumplir es que sean vehículos con una antigüedad no mayor a 10 años, que no se pueden alterar los asientos para que quepan más niños, cumplir con varios documentos del solicitante, el vehículo y el convenio con la institución educativa.