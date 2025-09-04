Unidad móvil de mastografía llega a Plaza del Carmen en Morelia; se podría programar otra jornada

“Se está realizando el tamizaje para la prevención del cáncer de mama mediante la mastografía en mujeres de 40 a 69 años de edad, ya que esta es la primera causa de muerte en mujeres, por eso es importante que se realicen el estudio”, destacó la doctora.

Indicó que la jornada inició a las 9:00 horas, y resaltó que desde una hora antes ya había mujeres formadas para realizarse el estudio.

“Es importante que las mujeres en dicho rango de edad se realicen este estudio cada año, porque hay ocasiones en que no se presentan factores de riesgo notorios, y esta es la única manera de tener certeza en la detección temprana mediante la mastografía. Si bien, puede ser un estudio en el que se identifica cierto grado de dolor o incomodidad, es solo un momento y eso nos puede salvar la vida”, subrayó la doctora.

Agregó que la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) realiza jornadas gratuitas de mastografías en todo el estado, por lo que la unidad móvil está en constante movimiento. Sin embargo, debido a la alta demanda registrada en Morelia, señaló que se analizará la posibilidad de programar otra jornada, ya sea en este mes o en octubre.