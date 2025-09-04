Unidad móvil de mastografía llega a Plaza del Carmen en Morelia; se podría programar otra jornada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Debido a la alta demanda registrada en la jornada gratuita de mastografías realizada en la Plaza del Carmen, se podría gestionar otra jornada para que más mujeres accedan al tamizaje para la prevención del cáncer de mama, señaló la doctora Citlali Rangel Báez, coordinadora de Salud Reproductiva del Centro de Salud de Morelia.
En entrevista para MIMORELIA.COM, la doctora mencionó que la unidad móvil de mastografía estará disponible hasta las 18:00 horas de este jueves y se prevé atender a cerca de 100 mujeres de entre 40 y 69 años.
“Se está realizando el tamizaje para la prevención del cáncer de mama mediante la mastografía en mujeres de 40 a 69 años de edad, ya que esta es la primera causa de muerte en mujeres, por eso es importante que se realicen el estudio”, destacó la doctora.
Indicó que la jornada inició a las 9:00 horas, y resaltó que desde una hora antes ya había mujeres formadas para realizarse el estudio.
“Es importante que las mujeres en dicho rango de edad se realicen este estudio cada año, porque hay ocasiones en que no se presentan factores de riesgo notorios, y esta es la única manera de tener certeza en la detección temprana mediante la mastografía. Si bien, puede ser un estudio en el que se identifica cierto grado de dolor o incomodidad, es solo un momento y eso nos puede salvar la vida”, subrayó la doctora.
Agregó que la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) realiza jornadas gratuitas de mastografías en todo el estado, por lo que la unidad móvil está en constante movimiento. Sin embargo, debido a la alta demanda registrada en Morelia, señaló que se analizará la posibilidad de programar otra jornada, ya sea en este mes o en octubre.
Por otra parte, recordó que en Morelia existen otros espacios donde las mujeres de 40 a 69 años pueden realizarse este estudio, como la Unidad de Especialidades Médicas en Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama (Uneme Dedicam), ubicada a un costado del Hospital de la Mujer.
Detalló que esta clínica realiza mastografías sin costo y sin importar si las mujeres cuentan con IMSS o ISSSTE. De acuerdo con la información de la SSM, únicamente se requiere agendar cita a los teléfonos 443-324-6133 y 443-315-4615, o bien, enviar un mensaje vía WhatsApp al 443-550-7473.
